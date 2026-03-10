Stiftskonzerte: Klangwelten und Urban Dance

Wo Tradition auf frische Klangwelten trifft: Die OÖ. Stiftskonzerte präsentieren ab 30. Mai bis 26. Juli ein Programm mit Weltklassekünstlern, das wieder überraschen und bewegen wird. Sieben Stifte in Oberösterreich öffnen dafür ihre Pforten, 22 Konzerte sind angesetzt.
Seit dem Gründungsjahr 1973 stellen die OÖ. Stiftskonzerte einen fixen Teil der Kultur-DNA des Landes dar. Die Attraktivität des Konzertreigens, der heuer am 30. Mai beginnt, ist ungebrochen.
„Wir hatten im Vorjahr 87 % Auslastung“, sagt Thomas Heißbauer, Geschäftsführer der Stiftskonzerte, zur „Krone“. „Das erhoffen wir uns heuer wieder.“ Die Ticketverkäufe decken zwei Drittel der Kosten ab, dazu kommen Mitgliedsbeiträge vom Verein dahinter, 12 % Förderung durch das Land sowie Zuwendungen von Förderern, Sponsoren.
Was ist das Erfolgsgeheimnis?
„Hochqualitative Konzerte an besonderen Orten“, so Heißbauer. Heuer gibt es 22 Konzerte in den Stiften St. Florian, Kremsmünster, Wilhering, Lambach, Schlierbach, Reichersberg und Engelszell.
„So viele Stifte wie möglich“ will man bespielen, betont Heißbauer, der auch persönliche Highlights verrät: Das Eröffnungskonzert mit Markus Poschner, dem Bruckner Orchester und Noa Wildschut (Violine) am 30. Mai im Stift St. Florian; und ebenda das Zusammentreffen von Patricia Kopatchinskaja (Violine) und Joonas Ahonen (Klavier) am 13. Juni.
Julia Hagen, Erika Pluhar, Rafael Fingerlos
Zu weiteren Stars zählen u.a. Julia Hagen und Anneleen Lenaerts (Wilhering, 14. Juni) oder das Fauré Quartett (Lambach, 7. Juni). Auch Rafael Fingerlos und Rico Gulda (Reichersberg, 5. Juli) sowie Erika Pluhar und das Bossa Trio (Schlierbach, 10. Juli) sind dabei. Ungewöhnlicher Höhepunkt: „Battle Vivaldi“, ein Urban Dance Projekt zu „Die vier Jahreszeiten“ (St. Florian, 25. und 26. Juli).
Die Stiftskonzerte, die das Motto „O Mensch! Gib Acht!“ tragen, haben mit dem Ticketverkauf schon begonnen. Übrigens: Für junge Besucher (unter 20-Jahren) gibt es heuer einen Festival-Pass um 20 Euro für alle Veranstaltungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.