Stiftskonzerte: Klangwelten und Urban Dance

„Wir hatten im Vorjahr 87 % Auslastung“, sagt Thomas Heißbauer, Geschäftsführer der Stiftskonzerte, zur „Krone“. „Das erhoffen wir uns heuer wieder.“ Die Ticketverkäufe decken zwei Drittel der Kosten ab, dazu kommen Mitgliedsbeiträge vom Verein dahinter, 12 % Förderung durch das Land sowie Zuwendungen von Förderern, Sponsoren.