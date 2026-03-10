Vorteilswelt
Weltstars in OÖ

Stiftskonzerte: Klangwelten und Urban Dance

Oberösterreich
10.03.2026 16:00
St. Florian: Eines von sieben Stiften mit Konzerten
St. Florian: Eines von sieben Stiften mit Konzerten(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Wo Tradition auf frische Klangwelten trifft: Die OÖ. Stiftskonzerte präsentieren ab 30. Mai bis 26. Juli ein Programm mit Weltklassekünstlern, das wieder überraschen und bewegen wird. Sieben Stifte in Oberösterreich öffnen dafür ihre Pforten, 22 Konzerte sind angesetzt.

Seit dem Gründungsjahr 1973 stellen die OÖ. Stiftskonzerte einen fixen Teil der Kultur-DNA des Landes dar. Die Attraktivität des Konzertreigens, der heuer am 30. Mai beginnt, ist ungebrochen.

„Wir hatten im Vorjahr 87 % Auslastung“, sagt Thomas Heißbauer, Geschäftsführer der Stiftskonzerte, zur „Krone“. „Das erhoffen wir uns heuer wieder.“ Die Ticketverkäufe decken zwei Drittel der Kosten ab, dazu kommen Mitgliedsbeiträge vom Verein dahinter, 12 % Förderung durch das Land sowie Zuwendungen von Förderern, Sponsoren.

Was ist das Erfolgsgeheimnis? 
„Hochqualitative Konzerte an besonderen Orten“, so Heißbauer. Heuer gibt es 22 Konzerte in den Stiften St. Florian, Kremsmünster, Wilhering, Lambach, Schlierbach, Reichersberg und Engelszell.

„So viele Stifte wie möglich“ will man bespielen, betont Heißbauer, der auch persönliche Highlights verrät: Das Eröffnungskonzert mit Markus Poschner, dem Bruckner Orchester und Noa Wildschut (Violine) am 30. Mai im Stift St. Florian; und ebenda das Zusammentreffen von Patricia Kopatchinskaja (Violine) und Joonas Ahonen (Klavier) am 13. Juni.

Die Geigen-Virtuosin Noa Wildschut wirkt bei der Eröffnung am 30. Mai im Stift St. Florian mit.
Die Geigen-Virtuosin Noa Wildschut wirkt bei der Eröffnung am 30. Mai im Stift St. Florian mit.(Bild: Esther de Bruijn)
Julia Hagen, Erika Pluhar, Rafael Fingerlos
Zu weiteren Stars zählen u.a. Julia Hagen und Anneleen Lenaerts (Wilhering, 14. Juni) oder das Fauré Quartett (Lambach, 7. Juni). Auch Rafael Fingerlos und Rico Gulda (Reichersberg, 5. Juli) sowie Erika Pluhar und das Bossa Trio (Schlierbach, 10. Juli) sind dabei. Ungewöhnlicher Höhepunkt: „Battle Vivaldi“, ein Urban Dance Projekt zu „Die vier Jahreszeiten“ (St. Florian, 25. und 26. Juli).

Die Stiftskonzerte, die das Motto „O Mensch! Gib Acht!“ tragen, haben mit dem Ticketverkauf schon begonnen. Übrigens: Für junge Besucher (unter 20-Jahren) gibt es heuer einen Festival-Pass um 20 Euro für alle Veranstaltungen.

Oberösterreich

