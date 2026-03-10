24 Wiener Bezirke? Pannen bei Kindergarten-Umfrage

Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) will den Kindergarten „neu denken“. Seit Montag ist die Meinung der Pädagogen und Beschäftigten der Einrichtungen gefragt. Mittels eines Online-Formulars können sie ihre Erfahrungen, Meinungen und Einschätzungen abgeben. Doch die Erhebung hat drei gravierende Schwachstellen, wie ein Test der „Krone“ ergab.