24 Wiener Bezirke? Pannen bei Kindergarten-Umfrage

BioNTech-Macher steigen aus und gründen neue Firma
Milliardenverluste
Wiens Bildungsstadträtin Bettina Emmerling will ein Stimmungsbild unter Pädagogen im Kindergarten einholen. Der „Krone“-Test zeigt: Es gibt gleich drei Schwachstellen in der Online-Erhebung.
Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) will den Kindergarten „neu denken“. Seit Montag ist die Meinung der Pädagogen und Beschäftigten der Einrichtungen gefragt. Mittels eines Online-Formulars können sie ihre Erfahrungen, Meinungen und Einschätzungen abgeben. Doch die Erhebung hat drei gravierende Schwachstellen, wie ein Test der „Krone“ ergab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.