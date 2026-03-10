Zug kollidierte mit Pkw: Steirer schwer verletzt

Nach der Erstversorgung wurde der 67-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht. Der Lokführer sowie die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Der schwerbeschädigte Pkw wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehren Gersdorf an der Mur und Straß in Steiermark von den Gleisen entfernt.