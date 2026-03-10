Zug kollidierte mit Pkw: Steirer schwer verletzt

In der Südsteiermark kam es am Dienstag zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Zug. Ein 67-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Der Bahnübergang hatte keine technische Sicherung.
Dienstagvormittag war ein 67-Jähriger mit seinem Pkw auf der Gersdorfer Straße in Gersdorf an der Mur (Bezirk Leibnitz) unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein Zug von Bad Radkersburg kommende in Richtung Bahnhof Spielfeld. Kurz vor einer nicht geregelten beziehungsweise technisch nicht gesicherten Bahnkreuzung machte der Lokführer vorschriftsmäßig zweimal mittels Signalhorn auf den Zug aufmerksam.
Pkw-Lenker schwer verletzt
Der Pkw-Lenker dürfte dieses Signal jedoch nicht wahrgenommen haben. Trotz einer Vollbremsung konnte der Lokführer einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug nicht verhindern. Der Pkw wurde vom Zug einige Meter mitgeschleift.
Nach der Erstversorgung wurde der 67-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht. Der Lokführer sowie die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Der schwerbeschädigte Pkw wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehren Gersdorf an der Mur und Straß in Steiermark von den Gleisen entfernt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.