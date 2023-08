Obdachlose ziehen in neue SPÖ-Zentrale

Der Schock nach den Obdachlosen-Morden in der Stadt sitzt tief. Noch immer gibt es keine konkrete Spur zu dem Phantom, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Als Reaktion darauf, wurden die Nächtigungsangebote für Wohnungslose in den vergangenen Tagen weiter ausgeweitet. Im zehnten Bezirk eröffnete im Chancenhaus Obdach Favorita des FSW ein neues Nachtquartier nur für Frauen. Damit sollen in den Stunden von 18 bis 8 Uhr bis zu 20 weibliche Klientinnen „sicher durch die Nacht kommen“ wie es dazu vom FSW heißt. In Summe verfüge man mittlerweile über 110 zusätzliche Plätze in der Nacht.