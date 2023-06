Zentrale der SPÖ Wien wird nach Favoriten verlegt

Die SPÖ Wien zieht in den 10. Bezirk und kehrt der Löwelstraße in der Innenstadt den Rücken. Die Pläne für den neuen Standort wurden am Montag in der Sitzung des Wiener Vorstands vorgestellt. Geplant ist die Übersiedlung ins ehemalige Arbeiterheim Favoriten in der Laxenburger Straße bereits 2026.