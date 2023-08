Sobotka gegen Zwang zur Nulllohnrunde

Man dürfe nicht aus parteilichen Differenzen auf das Gesamte schließen, sprach er gegenüber der APA den internen Streit bei den Freiheitlichen bei diesem Thema an. „Wenn man eine außerordentliche Belastung zu verzeichnen hat, dann hat man in herausfordernden Zeiten als Vorbild voranzugehen und ein Zeichen zu setzen“, meinte Sobotka zur Nulllohnrunde für Bundespolitiker. Die Bundesländer hätten aber eine eigene Entscheidung getroffen, die zu akzeptieren sei. „Das ist auch in Ordnung“, findet der Nationalratspräsident.