Gehälter-Streit in FPÖ war nur „Missverständnis“

Ärger über Weitergabe von Chats

Dass parteiintern durchaus gestritten wurde, zeigen allerdings von der „Krone“ veröffentlichte Chats, in denen etwa die Nationalratsabgeordnete Dagmar Belakowitsch gegen die Landesparteichefs Svazek und Manfred Haimbuchner aus Oberösterreich austeilte und auf Kickls wichtige Rolle im Wahlkampf verwies („Sollten überlegen, was sie tatsächlich geleistet haben“). Auch Hafenecker beteiligte sich - eher zurückhaltend - an der Diskussion. Dass Auszüge aus den Chats an die Öffentlichkeit gelangt sind, findet Hafenecker übrigens nicht in Ordnung. „Es ist ärgerlich, dass man aus einer internen Gruppe Informationen weitergibt. Das ist natürlich eine Debatte, die wir intern führen müssen“, so der Generalsekretär.