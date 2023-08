Politikergehälter: Regierung sagt Erhöhung ab

Auch Kickl will Erhöhung verhindern

Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl kündigte am Donnerstag an, diese Erhöhung auf alle Fälle verhindern zu wollen: „Wir werden im Herbst im Nationalrat einen Antrag stellen, um diesen Automatismus auszusetzen - und zwar auch für Spitzenbeamte sowie all jene Top-Manager, die in Unternehmen arbeiten, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist. Ein Plus von fast zehn Prozent für ohnehin schon sehr gut bezahlte Politiker wäre unanständig all jenen gegenüber, die durch die falsche Politik der Regierung in eine Rekordteuerung hineinmanövriert und so an den Rand der Existenz gedrängt wurden.“