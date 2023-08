„Ein Heimspiel ist für mich immer was Besonderes!“

Ein musikalisches Spektakel erwartet die Zuseher morgen, Sonntag, in der Burgarena Finkenstein. Dort wird Richard O’Briens „The Rocky Horror Show“ die Bühne rocken. Neben Hauptdarstellerin Sandra Pires, die erst vor kurzem nach Kärnten gezogen ist, wird auch das Klagenfurter Schauspieltalent Christina Polzer (28) zu sehen sein. „Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, in der Heimat auf der Bühne zu stehen“, sagt die Klagenfurterin, die das Schauspielstudium an der Bruckner-Uni in Linz absolviert hat.