Insider packt über die Gründe für Ehekrise aus

Erst jetzt wurde Herzogin Meghan mit einem Anti-Stress-Pflaster am Handgelenk in Montecito gesichtet. Dass sie ihre Nerven beruhigen muss, das könnte auch daran liegen, dass es in der Ehe zwischen der Ex-Schauspielerin und Prinz Harry seit einiger Zeit kriseln soll. Jetzt packte ein Insider aus, was die Gründe für die Beziehungsprobleme beim royalen Aussteigerpaar sein könnten.