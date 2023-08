Darum sorgen neue Fotos von Meghan für Aufsehen

Was ist bloß mit Meghan los? Das fragten sich viele Fans der Ehefrau von Prinz Harry, als die „Page Six“ am Wochenende die neuesten Fotos der 42-jährigen Ex-Schauspielerin veröffentlichte. Zwar ist die Herzogin von Sussex für den Shopping-Trip in Montecito vom Scheitel bis zur Sohle perfekt gestylt, aber dennoch sorgt der Look, den sie sich ausgesucht hatte, bei so manchem für Stirnrunzeln.