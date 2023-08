Nach Feuer-Inferno droht die nächste Katastrophe

Bewohner finden teilweise nur Schutt und Asche vor

Von der Feuerwehr wurde zudem die schnelle Ausbreitung der Feuer unterschätzt. Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h stachelten die Brände an. Der Großteil der Feuer konnte mittlerweile eingedämmt werden. Bewohner kehrten an ihre Heimatadresse zurück. Doch sie fanden teilweise nur Schutt und Asche vor. Zahlreiche Hawaiianer stehen nach der Brandkatastrophe nur mit jenen Dingen da, die sie bei ihrer Flucht am Leib trugen.