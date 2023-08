Hawaii: Flammen-Inferno nur „haarscharf entkommen“

Die historische Westernstadt Lahaina ist nicht mehr da - Bewohner der hawaiianischen Insel Maui stehen vor den verkohlten Ruinen ihres Zuhauses. Am Dienstag besuchte Reisner noch die Traumkulisse. „Es lag bereits Rauch in der Luft. Wir sahen auch regelmäßig Feuerwehrautos fahren. Aber die Bewohner verhielten sich unauffällig“, so die Niederösterreicherin, die unter dem Namen Cipsy Art als Künstlerin tätig ist.