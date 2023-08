Hawaii: Buschbrände zerstören Stadt fast völlig

Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, sprach nach einem Rundgang durch den völlig ausgebrannten Küstenort von der „wahrscheinlich größten Naturkatastrophe“ in der Geschichte des US-Bundesstaates. Gegenüber dem US-Sender CNN erklärte er, dass in Lahaina möglicherweise bis zu 1700 Gebäude abgebrannt sind. Der Sachschaden gehe in die Milliarden, so Green.