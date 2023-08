„Irgendwo gibt es einen, der das kann“

Technik, Architektur, Kunst, Unterhaltung und Kulinarik - es gibt selten Örtlichkeiten, die imstande sind, all das zu vereinen. Der Hangar-7 in Salzburg sollte schon immer mehr als eine moderne „Flugzeuggarage“ für die historische Flotte der Flying Bulls werden. Ein gemeinsamer Flug Ende der 90er in der Chance Vought F4U-4 Corsair ließ die Idee dazu von Red-Bull-Gründer Didi Mateschitz (†) und Flieger-Legende und „Flying Bulls“-Mitbegründer Sigi Angerer (†) heranreifen - vor 20 Jahren, am 22. August, eröffnete das imposante Bauwerk seine Pforten. Zum Jubiläum zeigt ServusTV am 24. August eine Doku (20.15 Uhr), die erlebbar macht, wie viel Aufwand für einen reibungslosen Ablauf im Hangar-7 steckt.