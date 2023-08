Wenn Wespenstiche zur tödlichen Gefahr werden

Bis zu vier Prozent der Bevölkerung in Österreich reagieren auf Bienen und Wespen allergisch. Bereits der erste Stich vermag so empfindlich zu machen, dass schon der nächste den gefürchteten „allergischen Kreislaufschock“ auslösen kann, der im schlimmsten Fall tödlich endet. So wie beim Finanzvorstand des Daimler-Truck-Konzerns, Jochen Goetz (52). Wie viele Betroffene hatte er wohl die Gefahr unterschätzt.