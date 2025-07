Scharfschütze nach langer Suche leblos aufgefunden

Bei dem Mann, der am Sonntag in einem Wandergebiet einen Waldbrand gelegt und anschließend zwei zum Löschen herbeigeeilte Feuerwehrleute erschossen und einen ihrer Kollegen lebensgefährlich verletzt hatte, handelt es sich um einen 20-Jährigen, sagte Robert Norris, Sheriff von Kootenai County, am Montag vor Journalisten.