Evakuierungen, Muren: Aufräumen nach Unwetter

Warnung an die Bevölkerung

Die Bevölkerung war aufgefordert worden, in den Häusern zu bleiben, sich in höhere Stockwerke zu begeben, Tiefgaragen und Keller nicht zu betreten und sich auch von den Dämmen der Fließgewässer fernzuhalten. Verletzt bzw. verschüttet wurde bisherigen Informationen zufolge in Gschnitz niemand.