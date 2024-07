Insektenstich: Arbeiter tot auf Baustelle gefunden

Unglücksdrama auf einer Baustelle in der Südoststeiermark: Ein Arbeiter (43) ist am Mittwochnachmittag tot aufgefunden worden. Er dürfte zuvor offenbar von einem Insekt gestochen worden sein. Sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen konnten den Burgenländer nicht mehr retten, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit.