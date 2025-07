ÖGK-Obmann Huss will Privatmedizin zurückdrängen

ÖGK-Obmann Andreas Huss (SPÖ) will die Privatmedizin zurückdrängen und die kassenfinanzierte Versorgung ausbauen. Dafür brauche es aber mehr Geld im System, sagte er am Dienstag in Wien. Die Österreicherinnen und Österreicher zahlen laut ihm bereits ein Viertel der gesamten Gesundheitsausgaben selbst.