„Was sollte ich als Herzpatient bei Hitze tun?“

Planen Sie bei starker Hitze schwimmen zu gehen, würde ich Ihnen raten, regelmäßig den Blutdruck zu kontrollieren! Dieser sollte normalerweise unter 130/80mmHg liegen. Wenn Sie in kaltes Wasser steigen, bitte zuvor langsam abkühlen, von außen an Armen und Beinen beginnen, dann ans Körperzentrum weiter kühlen und erst dann ins Wasser gehen. Auch die Sonneneinstrahlung am Wasser sollte nicht unterschätzt werden. Deshalb am besten immer, auch beim Schwimmen, eine Kopfbedeckung verwenden.