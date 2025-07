Wenn die Urlaubsidylle zur Hölle für Tiere wird

Was wirklich hilft

Es ist verständlich, dass Tierfreunde auch im Urlaub den Kontakt zu Tieren suchen. Doch wahre Tierliebe zeigt sich nicht in flüchtigem Mitleid oder einem Erinnerungsfoto, sondern in verantwortungsvollem Handeln. Die internationale Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ empfiehlt, Nationalparks oder seriöse Schutzzentren zu besuchen. Orte, an denen Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet werden können. Wer wirklich helfen will, informiert sich vorab und unterstützt gezielt vertrauenswürdige lokale Tierschutzprojekte.