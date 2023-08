Daimler-Vorstand (52) an Wespenstich gestorben

Wie berichtet, hieß es am Sonntag in der Mitteilung des deutschen Lkw-Herstellers Daimler Truck, dass der Manager „plötzlich und unerwartet (...) verstorben“ sei. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. „Der Tod von Jochen Goetz ist für Daimler Truck ein riesiger Verlust, menschlich wie beruflich“, sagte der Vorstandschef von Daimler Truck, Martin Daum. Goetz hatte bei der damaligen Mercedes-Benz AG eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert, studierte später berufsbegleitend und arbeitete sich im Konzern bis in den Vorstand hoch.