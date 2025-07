Neuer „Urlauber-Schranken“ bremst nun auch Araber

Die Verkehrslawine rollt in Zell am See Sommer für Sommer an. Die etwas andere „Rushhour“ mit großem Touristen-Andrang legte bisher im Juli und August regelmäßig die Unterstadt entlang des Sees lahm. Die Parkgarage ist ausgebucht, die Einbahn schnell übersehen: Vor allem arabische Gäste versuchten dann oft hektisch, noch irgendwie aus der engen Straße herauszukommen.