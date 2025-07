Neue Partei! Scheider rüstet für die Zukunft

„Unser Spitzenkandidat beim Rennen um den Bürgermeister in Klagenfurt soll 2027 Christian Scheider sein, wir treten aber auch bei der Landtagswahl an“, so Jonke. Der Vorstand besteht aus 20 Mitgliedern, auch acht Frauen stehen dahinter. „Wir haben in Klagenfurt 300 Sympathisanten.“