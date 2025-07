Jogger fand Autolenkerin vier Stunden nach Absturz

Vier Stunden lang musste eine verunfallte Autofahrerin am Montag in Mieming (Tiroler Bezirk Imst) in ihrem Auto ausharren. Sie war damit von einem Forstweg in einen Graben gestürzt und konnte sich nicht selbst befreien. Ein Jogger wurde auf den Unfall aufmerksam. Auch in See (Bezirk Landeck) und in Fulpmes im Stubaital kam es am Montag zu Fahrzeugabstürzen mit insgesamt drei Verletzten.