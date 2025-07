Avdijaj: „Habe mich als Mensch weiterentwickelt“

Einst hatte er als Supertalent bei Schalke eine Ausstiegsklausel über 49 Millionen Euro, galt jedoch als schwieriger Charakter. Er spielte schon für zehn Klubs in Europa. Aber in Hartberg blühte Donis Avdijaj (28) auf, holte 67 Scorerpunkte in 130 Spielen – nun signierte er für zwei Jahre beim WAC.