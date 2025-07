Auch Parteichefs haben‘s schwer

ANDERERSEITS ist damit auch eine hohe Erwartungshaltung seitens der eigenen Parteigänger verbunden, die die neuen Parteichefs allzu oft nicht erfüllen können. SPÖ-Chef Andreas Babler etwa, der in einem problematischen Auszählungsverfahren gegen seinen Konkurrenten Doskozil zum Parteiobmann gewählt wurde, muss sich – nicht nur von politischen Gegnern – allzu oft das Etikett des politischen Schwätzers umhängen lassen. Und die umtriebige Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger könnte man in Erinnerung an die deutsche Ex-Außenministerin bald als „Austro-Baerbock“ bezeichnen, was nicht gerade als Kompliment gedacht ist. Und dass sich FPÖ-Chef Herbert Kickl von seinen politischen Gegnern allzu oft als Ursache für die „Vergiftzwergung“ (so Werner Kogler) der Innenpolitik bezeichnen lassen muss, ist ohnedies klar.