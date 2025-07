Männer-Mode: Das Comeback des Kurzarmhemds

Mit der Mode ist es ja so eine Sache. Was dem einen gefällt, findet der andere ganz schrecklich. Und dennoch gibt es jedes Jahr gewisse Trends, die durchaus massentauglich sind. Der Sommer stellt in Zeiten des Klimawandels und der damit einhergehenden Hitze in Sachen Mode eine ganz besondere Herausforderung dar – vor allem, wenn es um die richtige Kleidung im Büro geht.