Wanderinnen verirrten sich auf Berg

Beim Wandern am Karnischen Höhenweg (Lesachtal) kamen zwei Urlauberinnen aus Deutschland (46, 47) wegen eines Orientierungsfehlers vom Wanderweg ab. „Sie bewegten sich auf unmarkierten Steigen und gerieten dabei in unwegsames, steiles Gelände“, erzählt die Polizei. Weil sie nicht mehr vor und zurückkamen, und völlig erschöpft waren, verständigten sie einen Hüttenwirt, der für die beiden die Rettungskette in Gang setzte.