Junger Mann klaute Motorrad aus Garage

Ein Kinder-Motocross Motorrad aus einer Garage in Urlaken bei Villach gestohlen hat ein junger Mann am Samstag gegen 16.30 Uhr. Zeugen beobachteten den Mann im Alter zwischen 17 und 20 Jahren. Doch auch eine Frau konnten die zwei Zeugen beobachten. „Die ältere Dame im Alter zwischen 65 und 70 Jahren half dem Burschen, das Motorrad auf einen grauen Pkw zu laden“, so die Polizei.