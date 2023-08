Sommer feiert nach den Unwettern Comeback

Ein Italientief führte in Kärnten erneut zu zahlreichen Unwettereinsätzen. Speziell in Unterkärnten und im Rosental wurden Rekordwerte gemessen. In Ferlach regnete es innerhalb von 24 Stunden 157 Liter pro Quadratmeter, in Bad Eisenkappel 154 Liter. So viel sei laut Wetterexperten noch nie gemessen worden. Das sommerliche Wetter kommt in den kommenden Tagen aber wieder zurück.