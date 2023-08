Moderiese verkauft weniger, verdient aber mehr

Auf dieser Basis schraubte das Unternehmen an seinen Gesamtjahreszielen. Der Betriebsgewinn werde bei 300 bis 350 statt 280 bis 350 Millionen Euro liegen. Das Wachstum bei Umsatz und GMV werde wohl jeweils am unteren Ende der angepeilten Spannen bleiben. Hier hatte Zalando ursprünglich Werte von minus eins bis plus vier Prozent beziehungsweise von plus eins bis plus sieben Prozent in Aussicht gestellt.