Tote vor Edlinger Leichenhalle: Endlich Gewissheit

In TV-Krimis klären die Ermittler einen Tathergang binnen 45 Minuten - in der Realität dauert es oft Monate, bis überhaupt bekannt ist, woran ein Mensch gestorben ist. So geschehen im kleinen Kärntner Ort Edling in Kärnten, wo Anfang Februar eine tote Frau entdeckt wurde. Erst jetzt ist klar, was passiert ist.