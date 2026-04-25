Gospel-Workshop zwischen Geschichte und Hoffnung

Ein Wochenende voller Musik, Geschichte und Emotionen: Sänger widmen sich drei Tage den Wurzeln von Spirituals und Gospel. Das Ergebnis der Weiterbildung kann am 26. April um 10 Uhr in der Evangelischen Kirche in Fresach bestaunt werden.
Umgeben von den Ossiacher Tauern im idyllischen Fresach tauchen die Workshop-Teilnehmer tief in die Wurzeln der Spirituals ein. Diese Lieder entstanden in den USA unter versklavten Afrikanern – daraus entwickelte sich Gospelmusik, Blues und Jazz.
Gesangliche Botschaft von Berlin ins Drautal
In malerischer Kulisse trifft die „Krone“ die Sängerin Flois Knolle-Hicks und ihren Ehemann, den Theologen Konrad Knolle. Sie erzählen von der Entstehung dieser Musikform, von Sklaverei, dem Wunsch nach Freiheit und dem unerbittlichen Kampf um Menschlichkeit – ein Thema, das bis heute nichts an Aktualität verloren hat.
„Ich bin keine Whoopi Goldberg – ich bin mit den Spirituals aufgewachsen, es sind spontane Lieder – sie erzählen vom Leid und der Hoffnung auf Befreiung“, sagt Knolle-Hicks. Gemeinsam mit ihrem Ehemann reist sie seit 2016 regelmäßig von Berlin ins Drautal, um Gesangsbegeisterten diese Musikform näherzubringen.
Musikalisches Ergebnis im Gottesdienst erleben
Dabei schaffen auch Raum für die Auseinandersetzung mit Themen wie Rassismus, Unterdrückung und der Botschaft des Evangeliums. Veranstaltet wird der Workshop von der Evangelischen Akademie, der Evangelischen Pfarrgemeinde Fresach und dem katholischen Bildungswerk. Das Ergebnis der Weiterbildung kann übrigens im heutigen Gottesdienst (10 Uhr) bestaunt werden.
“Glaubwürdig. Was ist Wahrheit“ Ökumenisch offener Musik- und Gospel-Gottesdienst , am 26. April um 10 Uhr in der Evang. Kirche Fresach.
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