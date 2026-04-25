Gospel-Workshop zwischen Geschichte und Hoffnung

Gesangliche Botschaft von Berlin ins Drautal

In malerischer Kulisse trifft die „Krone“ die Sängerin Flois Knolle-Hicks und ihren Ehemann, den Theologen Konrad Knolle. Sie erzählen von der Entstehung dieser Musikform, von Sklaverei, dem Wunsch nach Freiheit und dem unerbittlichen Kampf um Menschlichkeit – ein Thema, das bis heute nichts an Aktualität verloren hat.