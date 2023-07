Premierenpublikum bejubelt „Madama Butterfly“

Die Inszenierung, die im letzten Festivalsommer zum ausverkauften Publikumsliebling avancierte, soll auch in diesem Jahr bis zu 185.000 Besucher begeistern. „Die Versuchung ist manchmal groß, eine Inszenierung in der zweiten Spielzeit weiterzuentwickeln, doch bei Madama Butterfly bleibt praktisch alles, wie es ist“, erläutert Regisseur Andreas Homoki. Seine Produktion wurde inzwischen mehrfach ausgezeichnet. Schon beim Betreten der Seebühne versprüht die Bühne ihren speziellen Zauber. Bühnenbildner Michael Levine hat sich von japanischer Kultur inspirieren lassen und ein überdimensionales, jedoch zart wirkendes Blatt Papier in den See drapiert. Ein optisches Highlight!