Influencerin unter Schock - ihr Sohn ist gestorben

„Du bist heute 15 Monate alt, mein kleiner Engel. Mama und Papa lieben dich so sehr, du hast uns so viel Freude bereitet und unsere Familie komplett gemacht. Ich habe nie gewusst, wie viel Liebe und Glück ich haben kann, bis du in unser Leben getreten bist. Du bist der klügste und glücklichste kleine Bub, den ich je gekannt habe. Du würdest erstaunliche Dinge tun und die Welt verändern, das weiß ich einfach“, so Ferguson auf Instagram.