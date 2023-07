Arme Wohltäter | Reiche Verantwortung

Im Vergleich dazu spenden die Reichsten unter uns übrigens gerade einmal 0,1 Prozent. In den Nachbarländern Deutschland und Schweiz engagieren sich die Vermögenden hingegen deutlich stärker. „Unseren“ Reichen daraus einen Vorwurf zu machen, ist einfach - und nur teilweise korrekt. Es scheitert, wie so oft, auch hier an der Bürokratie: Weil die steuerliche Absetzbarkeit oder das Stiftungsrecht in anderen Ländern attraktiver sind, weichen viele Vermögende dorthin auch. Ein neues Gemeinnützigkeitspaket soll die Spendenfreude fördern. Das Paket kommt keinen Tag zu spät: War 2022 noch der Beginn der Krise, die Inflation gerade erst im Steigen begriffen, die hohen Energiepreise erst im zweiten Halbjahr spürbar, so steuern wir 2023 auf ein volles Krisenjahr hin, zwölf schwierige Monate vor allem für jene, die schon zuvor gerade so über die Runden kamen. Die, die es sich leisten können, müssen nun Verantwortung übernehmen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind geschaffen. Es gibt keine Ausreden mehr. (ts)