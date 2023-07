Grüne mobilisieren jetzt für Bodenschutz

Österreich zählt europaweit zu den Ländern mit dem größten Bodenverbrauch. Pro Tag werden fast zwölf Hektar Boden verbaut, was 16 Fußballfeldern entspricht. Das ist somit deutlich mehr als die Obergrenze von 2,5 Hektar pro Tag, die die Grünen derzeit fordern. „Für uns steht dieser Bodenschutz in unsere DNA geschrieben“, sagte Generalsekretärin Olga Voglauer am Dienstag in einer Pressekonferenz. Dabei handle es sich um Klimaschutz, generell eine intakte Natur und „Klimaglück.“ Gesunde Böden seien Lebensraum und Lebensgrundlage, die für kommende Generationen bewahrt werden müssten.