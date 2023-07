Horror-Unfall am Gaberl: Brite vermisst 3 Katzen

Ein 61-jähriger Übersetzer aus London verunglückte am Samstag mit seinem Campingbus auf der B77 in Großlobming im Murtal. Das Fahrzeug ging in Flammen auf, er hat wie durch ein Wunder überlebt. Auch seine zwei Hunde wurden von der Feuerwehr gerettet, doch von den drei Katzen fehlt bislang noch jede Spur. Der „Krone“ schildert er die bangen Momente seit dem Horror-Unfall.