Schmiergeldkrimi: Drama um „Benko“ der Formel 1

Vor zwei Wochen kam es im beliebten Höllental, dem Eldorado für Motorradfahrer, zu einer Tragödie. Wie „Krone“-Recherchen ergaben, handelt es sich bei dem Toten um eine einst schillernde Person im Bankenwesen, der sich vor allem am Parkett der Königsklasse des Motorsports wohlfühlte. Alle Details lesen Sie auf Krone+.