Schmiergeldkrimi: Drama um „Benko“ der Formel 1

Vor zwei Wochen kam es im beliebten Höllental, dem Eldorado für Motorradfahrer, zu einer Tragödie. Wie „Krone“-Recherchen ergaben, handelt es sich bei dem Toten um eine einst schillernde Person im Bankenwesen, der sich vor allem am Parkett der Königsklasse des Motorsports wohlfühlte. Alle Details lesen Sie auf Krone+.
Es war ein sonniger Herbstsonntag, an dem sich ein gebürtiger Deutscher auf sein Motorrad setzte und von seiner Wohnung in Wien-Donaustadt nach Niederösterreich fuhr. Der 68-Jährige wollte das berühmt-berüchtigte Höllental durchqueren. Doch gegen 14.10 Uhr nahm das Schicksal auf der B27 in Schwarzau am Gebirge seinen Lauf.
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