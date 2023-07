Für ersten erlegten Wolf geht es jetzt nach Wien

Erlaubt war das unter anderem deswegen, weil sich dieser Wolf in einem Zehn-Kilometer-Radius um davor erfolgte Nutztier-Risse befunden hat. In den jüngsten zwei Monate häuften sich die Meldungen von gerissenen Schafen und Lämmern etwa im Pinzgau. An die 30 Stück sollen es gesamt gewesen sein.