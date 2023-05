WWF: „Wölfe und Bären als Verbündete sehen!“

40 Wolfsrudel leben laut WWF im Alpenraum, 20 in der Schweiz, 2 in Österreich: „Hier fehlt das Bekenntnis, dass Wolf und Bär dazugehören. 150 Jahre lang haben sie in der Natur gefehlt, das Resultat ist ein massiver Überbestand an Wild mit entsprechenden Schäden am Schutzwald, dazu Krankheiten wie TBC bei Wildtieren und Schweinepest. Wolf und Bär wären wichtige Mitspieler in der Bekämpfung, man muss sie als Verbündete sehen“, betont Pichler.