Abschuss von Wolf und Bär rückt in weite Ferne

Sechsmal wurde ein Wolf in der Steiermark heuer bereits nachgewiesen, an die zehn Rissvorfälle wurden registriert. „Damit ist das Tier präsenter als in den letzten Jahren“, sagt Albin Blaschka, Geschäftsführer des Österreichzentrums Bär, Wolf, Luchs (ÖZ) mit Sitz im obersteirischen Irdning-Donnersbachtal.