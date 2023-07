Edtstadler fordert: Bisherige Belastung anrechnen

Frankreich für Edtstadler ein „Alarmsignal“

Die Krawalle in Frankreich nach dem Tod eines Jugendlichen mit Migrationshintergrund bezeichnete Edtstadler als Alarmsignal. „Die hochdramatische Situation muss auch für andere Staaten alarmierend sein. Sie zeigt, was passiert, wenn man einem Land zu viel zumutet, was Migration betrifft.“ In Frankreich sei „zu viel an den Rand gedrängt worden“, sagte die Ministerin in Anspielung an die Vororte großer Städte. „Wenn man integrieren möchte, dann geht's nur bis zu einer gewissen Anzahl an Menschen. Dies ist genau der Grund, warum wir so eine klare Haltung haben in der Migration.“