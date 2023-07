Meiste Tote auf Mittelmeer-Fluchtrouten seit 2017

Auf den Fluchtrouten über das Mittelmeer sind im ersten Halbjahr dieses Jahres so viele Migranten gestorben wie seit 2017 nicht mehr. Insgesamt kamen in den ersten sechs Monaten des Jahres mindestens 1874 Menschen um oder werden vermisst, wie aus den Daten des „Missing Migrants Project“ der UNO-Organisation für Migration (IOM) hervorgeht. Die bisher schlimmste Tragödie in diesem Jahr war das Sinken eines völlig überfüllten Bootes vor der Küste Griechenlands im Mai mit vermutlich Hunderten Toten (siehe Video oben).