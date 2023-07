Auf der Suche nach den verschollenen Landesräten

Nach der Landtagswahl ist in der Regierung wieder Ruhe eingekehrt. Während Landeshauptmann Peter Kaiser und seine beiden Stellvertreter Martin Gruber und Gaby Schaunig von einem Termin zum nächsten hasten und eine Pressekonferenz nach der anderen geben, stellt sich die Frage, was ist mit dem Rest der rot-schwarzen Regierung? Denn die Terminkalender der anderen Regierungsmitglieder sind nicht so dicht gefüllt – und auch sonst werden sie kaum öffentlich wahrgenommen.