Das Lovely Days 2024 präsentiert die ersten Acts

Schon jetzt dürfen wir uns auf Status Quo freuen, die zu den erfolgreichsten und langlebigsten Rockbands aller Zeiten zählen und beim Lovely Days 2024 wieder den Schlosspark zum Beben bringen werden. Die amerikanische Boogie-Blues-Band Canned Heat ist 2024 auch wieder auf Tour und wird in Eisenstadt Haltmachen und, wie der bereits Name verspricht, dem Publikum ordentlich einheizen. Ten Years After erlangten durch ihre legendäre Performance von „I’m Going Home“ beim legendären Woodstock 1969 weltweite Berühmtheit und kommen mit allen großen Hits 2024 ins Burgenland.