NGOs klagen wegen Zuweisung entfernter Häfen

Drei NGOs klagen gegen Italiens Praxis, den privaten Rettungsschiffen mit Migrantinnen und Migranten weit entfernte Häfen zuzuweisen. Auf diese Weise werde das Leben der geretteten Menschen gefährdet, hieß es am Sonntag. Die NGOs kündigten eine Klage bei einem Verwaltungsgericht in Rom an.