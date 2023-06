Lampedusa zählt 1100 Ankünfte binnen 24 Stunden

Die Regierung in Rom arbeitet an einer internationalen Konferenz zum Thema Einwanderung, die noch vor der Sommerpause stattfinden soll. Daran sollen sich mehrere afrikanische und arabische Länder sowie Institutionen beteiligen, die sich mit Migrationsfragen beschäftigen, erklärte Außenminister Antonio Tajani nach einem Besuch in Abu Dhabi. Tajani hob „die strategische Freundschaft zwischen Italien und den Emiraten in allen Bereichen der Außenpolitik“ hervor. Anfang März hatte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die Vereinigten Arabischen Emirate besucht, die die größten Investoren in Afrika sind.